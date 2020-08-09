Bir gecede 14 iş yeri, 250 bin TL'lik hırsızlık: O anlar kamerada - Bir gecede 14 iş yeri, 250 bin TL'lik hırsızlık: O anlar kamerada Bir gecede 14 iş yeri soyan hırsızlar güvenlik kamerasında Fatih'te aynı gecede 14 ayrı iş yerinden 250 bin liralık hırsızlık yapan zanlılar yakalandı.

- Bir gecede 14 iş yeri, 250 bin TL'lik hırsızlık: O anlar kamerada Bir gecede 14 iş yeri soyan hırsızlar güvenlik kamerasında İSTANBUL - Fatih'te aynı gecede 14 ayrı iş yerinden 250 bin liralık hırsızlık yapan zanlılar yakalandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 25 Temmuz gecesi Fatih Gedikpaşa'da bulunan bir iş merkezindeki 14 ayrı iş yerinde meydana gelen toplam 250 bin TL'lik hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Kameralar incelendi, eşkaller belirlendi Olayların meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edildi. Polis, hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen kişileri yakalamak için harekete geçti. Bir gün arayla iki kişi yakalandı Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, şüphelilerden Ramazan A. 1 Ağustos günü Beyoğlu'nda, Hasan B. ise 2 Ağustos günü Fatih'te yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ikisi de tutuklandı Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Ramazan A. ve Hasan B.'nin 20'şer adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık Anları Kamerada Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iş yerlerine kapıların kilitlerini kırarak girdikleri, içeri girdikten sonra kısa süre içinde değerli eşyaları alarak oradan ayrıldıkları görüldü. Kaynak: İHA