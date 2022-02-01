Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Güncel
 - Güncelleme:
Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada

ŞANLIURFA'da, bir kişinin camını kırıp girdiği iş yerlerinden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞANLIURFA'da, bir kişinin camını kırıp girdiği iş yerlerinden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Seyrantepe Mahallesi'nde dün, kimliği belirsiz kişi Maşuk Çarşısı'nda camlarını kırıp girdiği 10 iş yerinden hırsızlık yaptı. Şüpheli, bilgisayar, telefon, para ve gıda çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahipleri, durumu fark edip polise haber verdi. Hırsızlık yaparken, görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Hırsızlık, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title