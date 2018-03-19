Bir Gece Sincar'a da Girebiliriz"

Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak merkezi yönetimine yönelik olarak, "halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz." dedi.