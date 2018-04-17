Hamileyken "Yüzünde Niye Sivilce Var" Diyerek Dalga Geçen Eşine Boşanma Davası Açtı
İstanbul'da ev hanımı, hamileyken "Yüzünde niye sivilce var" diyerek dalga geçen eşine boşanma davası açtı.
İstanbul'da ev hanımı Gülcan C., kendisine "Yüzünde niye sivilce var, burnun niye böyle" diyerek dalga geçen eşi Mustafa C.'ye boşanma davası açtı.
HAMİLEYKEN BANA BÖYLE DAVRANMASI PSİKOLOJİMİ ALT ÜST ETTİ
Gülcan C. dilekçesinde, "Hamileyken bana böyle davranması psikolojimi alt üst etti. Elimden gelen her şeyi yapmama rağmen, benimle alay etti. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.
ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ VE 50 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ
Çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen Gülcan C., 50 bin lira da tazminat istedi.(Kaynak: Sabah)
YORUMLAR (10)
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kendine baska birini bulmus full otomatık ee yargıda kadın yandaşı zaten daya erkege nafakayı tazmınatı yok bnle dalga gectı yok bılmem ne ettı sankı kendisi sütten cıkma akkasık o adam bence dna testı yaptırsın çocuga buyuk ıhtımal bişeyler cıkarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok güzel yapmış kadın takdir ediyorum, benim yapamadığımı yapmışCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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gerckden bu ınsanları anlıyamıyorum onu ılk basda begenıp almıssın sonradan bu bgenılmezlık nedır yanı sukur etmen lazım bu kadın sana evlat verıp yemegını onune koyyo sınır bozucuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hamilelik kaynaklı mı yoksa böbreklerinde sorun mu var diye sormuş kocası duruma göre tıbbi destek alacakmış, kadın adamın lafını bitirmesine izin vermemiş ki. yakın zamanda çıkar bu işin altında başka bir şey yatıyor. tarihe not düşülsün.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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:)Cevap Yaz Yayından Kaldır