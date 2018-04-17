Hamileyken "Yüzünde Niye Sivilce Var" Diyerek Dalga Geçen Eşine Boşanma Davası Açtı

İstanbul'da ev hanımı Gülcan C., kendisine "Yüzünde niye sivilce var, burnun niye böyle" diyerek dalga geçen eşi Mustafa C.'ye boşanma davası açtı.

HAMİLEYKEN BANA BÖYLE DAVRANMASI PSİKOLOJİMİ ALT ÜST ETTİ

Gülcan C. dilekçesinde, "Hamileyken bana böyle davranması psikolojimi alt üst etti. Elimden gelen her şeyi yapmama rağmen, benimle alay etti. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ VE 50 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen Gülcan C., 50 bin lira da tazminat istedi.(Kaynak: Sabah)