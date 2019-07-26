"Bir fikrim var" projesi hayata geçti

Projenin ilk eğitim çalışmaları Büyükşehir Belediye çalışanları ile yapıldı.

Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı öncülüğünde kurulan "Gaziantep İçin Bir Fikrim Var" öneri ve ödül sistemi uygulamasını hayata geçirildiklerini vurgulayan Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, "İnovasyonun her kesim çalışan tarafından yapılabileceği düsturundan yola çıkarak çalışanlarımıza inovasyon eğitimi verilmeye başlandı. Öneri ve ödül sistemi ile amacımız, inovasyonun kurum kültürü olmasını sağlamaktır. Sistem ile birlikte, kurum çalışanları yaşadıkları şehir adına, iyileştirme ve geliştirmeye dönük görüş ve önerilerini sunma imkânı bulurken, kurum da bu önerilerden belediyenin sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin ihtiyaç analizleri doğrultusunda problemlerin çözümü ve iyileştirilmesine yönelik olarak inovatif fikirleri kullanma avantajına sahip olacak" diye konuştu.

Sistemin işleyişinde 'Dijital Öneri Formu' kullanılacağını ifade eden Arslan, "Çalışanlar karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik inovatif önerilerini bu yeni sistem ile üst yönetime iletebilecekler. Daha sonra sisteme girilen fikirler, ilgili daire başkanlıklarına gerekli değerlendirmeleri yapmaları için yönlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Kurum içinde hayata geçirilen öneri sistemi daha sonra seçim beyannamesinde yer aldığı gibi, vatandaşların önerilerini almak ve uygulamak yönünde ilk basamak olacağı ifade edildi.

Kaynak: Bültenler