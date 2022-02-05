Küresel fast food zincirlerinden birinin restoranında çekilen görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görüntülerde restoranda egzersiz bisikletinin pedallarını çeviren müşteriler yer alırken, şirketin bu bisikletleri müşterilerinin spor yaparak daha az kalori almalarını sağlamak amacıyla restoranlarına eklediği iddia edildi.

ŞİRKETİN, MÜŞTERİLERİN KALORİ HARCAMASINI HEDEFLEDİĞİ İDDİASI

İddiaların gündeme gelmesinden sonra egzersiz bisikletlerini restoranlarında müşterilerin hizmetine sunmaya başladıklarını doğrulayan şirket, bunun amacının ise kalori harcatmak değil, çevre dostu davranışları benimsetmek olduğunu açıkladı.

AMACI ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARA TEŞVİK ETMEK

Açıklamada yeşil şarj bisikletinin Çin'de iki farklı yerde test edilen bir restoran deneyimi olduğu, müşterileri daha çevre dostu davranışlara teşvik etmek için uygulandığı ifade edildi. Geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen bisikletlerin cep telefonu gibi günlük kullanılan elektronik cihazlara enerji sağlamak için elektrik ürettiği belirtildi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Bir fast food zincirinin, müşterilerin daha az kalori alması için masalara egzersiz bisikleti eklediği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Bir fast food zincirinin, müşterilerinin kalori verebilmesini sağlamak amacıyla Çin'deki şubelerine eliptik bisikletleri yerleştirdiği iddia edildi. Bisikletlerin yerleştirildiği iddiası doğru. Ancak şirket kalori azaltımı değil, müşterilerini çevre dostu davranışlara teşvik etmeyi amaçlıyor."

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