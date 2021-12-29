Bir faiz indirimi daha mı geliyor? Bakan'ın ağzından kaçırdığı sözler canlı yayına damga vurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber-A Para ortak yayınında 'döviz endeksli TL mevduat' sistemi ve yeni ekonomi modeliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati programın bir bölümünde ise ağzından planlanan faiz oranını kaçırdı.

"FAİZ YÜZDE 12'YE Mİ DÜŞECEK?

Yüzde 14 olan politika faizine ilişkin Bakan Nebati yüzde 12 hedefi olduğunu söylese de hemen toparlamaya çalıştı. Nureddin Nebati'nin açıklaması, akıllara, şu an yüzde 14 olan politika faizini getirdi ve "Yüzde 12'ye mi düşecek?" dedirtti.

Bakan Nebati programda şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız geçen hafta yaptığı toplantıda Türkiye ekonomi modelini herkese dağıttı. Bu artık kamu malı. Önümüzdeki sürecin hangi yol ve yöntemlerle yöneteceğini gösteren bir belge oldu bu. Türkiye dış dünyada paranın bol olduğu dönemde, 1 TL- 1 dolar olsun diye tartışılıyordu, ithalat patlaması yaşandığı hoş bir ortamı yaşadı. Bu hoş ortamın optimal noktasıydı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %56'lara düşmüş, dış borcu 450 milyar dolara çıkmış.

"BAZILARININ ŞOK YAŞADIĞI BİR GECE OLDU"

Altyapımızla bunu karşılayabilecek bir durumu sağladık. Dışardan saldırılarda da artık kolay kolay oynayamıyorlar. 3 aylık süreçte hafızanızı tazeleyin. Doğru olmayan ve sürekli bireyleri dövize yönlendiren, başta muhalefet olmak üzere geliyor gelmekte olan lafı. Ben de kullanmaya başladım. 'Geliyor gelmekte olan' bu model. Bu bireyleri çok hızlı bir şekilde kanalize ettiler. Geçen pazartesi itibarıyla bu bitti. Çünkü çok önemli bir motifimiz var Türkiye'de. Taş üstüne taş koyan adeta devrim yapan insanı ortaya çıktı ve modeli kamuoyuna ifade etti. Bazılarının şok yaşadığı bir gece oldu. Çok doğal olan, bireylerin dövizlerini bozdurarak adeta internet sitelerini çökerttiği bir gece oldu.

"20 ARALIK TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİ OLARAK ANILACAK"

20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Türkiye'nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi oldu. 3 ay boyunca bu ülkenin ekonomisini ciddi bir şekilde kilitleyenlerin bir daha hayal kırıklığına uğradığı bir gece oldu. Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. O gece birbirleriyle adeta yarıştılar. Türkiye Cumhuriyeti ya da aklı başında bir ülke herhangi bir anda enstrümanını kullanır. Dünyada bütün MB'ler bütün kamu maliyesi araçları bu işler içindir. Türkiye'ye para politikası ile mali politikanın birlikte yürüdüğü bütüncül bakış açısıyla uyumlu olduğu bir sürecin içindeyiz."

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