Bir Face Id Rakibi Daha Geliyor

OnePlus 6, OnePlus 5T'den birçok yönden gelişmiş olacak ve bu yönlerden biri Apple'ın Face ID'sine benzeyen ileri seviye bir yüz tanıma teknolojisi olabilir.



OnePlus 5T'nin zaten bir yüz tanıma özelliği var ama Apple'ınki ile yarışacak düzeyde değil, bu yüzden de örneğin ödemeleri onaylamak için kullanılamıyor. Ama Android Marvel'a konuşan "güvenilir biri"ne göre, OnePlus 6'nın daha gelişmiş bir sistemi olacak.



Görünüşe bakılırsa iPhone X'inkine benzer bir donanımı olacak ve ön kısmında infrared 3D kamera modülü bulunacak. Bu da OnePlus 5T'nin aksine sizi karanlıkta da tanıyabileceği anlamına geliyor.



Bilginin kaynağı, OnePlus'ın her alanda Apple'ın adımlarını izlemeyeceğini de ekliyor. Ama sonuçta bilgiler her ne kadar güvenilir olduğu söylenen bir kaynaktan gelse de, yanlış olma ihtimali var. O yüzden bu tarz bilgilere her zaman şüpheyle yaklaşmakta fayda vardır.