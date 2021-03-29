Bir fabrika daha Osmaneli'ni tercih etti
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Bir fabrika daha Osmaneli'ni tercih etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bir fabrika daha Osmaneli'ni tercih etti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir kağıt fabrikasının hazineye ait 42 buçuk dekar alana fabrika kurmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat ettiğini ve müracaatın onaylandığı söyledi.

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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir kağıt fabrikasının hazineye ait 42 buçuk dekar alana fabrika kurmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat ettiğini ve müracaatın onaylandığı söyledi.

Türkiye'de kağıt sanayinde çok önemli yere sahip fabrika yatırım için Osmaneli'ni seçerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaatını gerçekleştirdi. Hazineye ait 42 buçuk hektar alanın tahsisini talep eden şirketinin bakanlıkça onayı ile yatırım çalışmalarına başladığı anlatan Başkan Şahin, "İlk etapta 350, 500 işçi çalıştıracak. Sonrası bu sayının artması ve 750 ile bin kişiye ulaşması söz konusu. Osmaneli için sanayileşmede şirketlerin ilçemize gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Yatırımın Osmaneli'nde gerçekleşmesi için destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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