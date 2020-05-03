Bir evin bahçesinde bulunan gri balıkçıl kuşu yavrusu yetkililere teslim edildi
03.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:28
Beypazarı ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan gri balıkçıl kuşu yavrusu yetkililere teslim edildi.
Beypazarı ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan gri balıkçıl kuşu yavrusu yetkililere teslim edildi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli İlyas Aydoğan, bir evin bahçesinde seke seke yürüyen ve uçmakta zorlanan gri balıkçıl kuşu yavrusu gördü.
Kuşu Milli Parklar görevlilerine teslim eden Aydoğan, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
Görevliler, Aydoğan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA