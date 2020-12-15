Bir evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı (2)
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Bir evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı (2)

15.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:42
Bir evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı (2)

Uşak'ta bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlama nedeniyle karı koca yaralandı.

Uşak'ta bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlama nedeniyle karı koca yaralandı.

Kemal Öz Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında patlama meydana geldi.

Evde bulunan Cihan ve Fatma Özer çifti yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Uşak'ta dün yarım saat arayla 2 evde patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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