Uşak'ta iki günde doğal gaz kaynaklı üçüncü patlama: 2 yaralı
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Uşak'ta iki günde doğal gaz kaynaklı üçüncü patlama: 2 yaralı

15.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:44
Uşak'ta iki günde doğal gaz kaynaklı üçüncü patlama: 2 yaralı

UŞAK'ta dün iki ayrı adreste meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bugün de bir başka evde yine doğal gaz kaynaklı patlama oldu.

UŞAK'ta dün iki ayrı adreste meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bugün de bir başka evde yine doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamayla birlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yaşlı bir çift hafif yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, önceki gün saat 10.00 sıralarında Uşak Belediyesi'nin yaptığı alt yapı çalışması sırasında bir kepçenin boruya zarar vermesi sonucu doğal gaz sızıntısı yaşandı. Bunun üzerine Uşak Doğalgaz A.Ş. (UDAŞ) ekipleri, bölgedeki gaz akımını kesip, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Onarım çalışmasının ardından bölgeye gece saatlerinden itibaren bölge bölge gaz verilmeye başlandı.

Atatürk Mahallesi 2'nci Şeker Sokak ve yaklaşık 500 metre mesafedeki 6'ncı Yunus Emre Sokak'taki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki kombilerde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamalarla birlikte, panik yaşayan mahalleli sokaklara döküldü. Ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki binalarda hasar meydana geldi, camları kırıldı. Park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Patlamalarla birlikte çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

Her iki patlamaya ilişkin soruşturma sürerken, bugün sabah saatlerinde bu kez de Kemalöz Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın son katında, doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, evde büyük çaplı hasar oluştu. Patlamada yaralan yaşlı bir çift, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 112 Acil Servis ekiplerinin yaralı kadını sırtında ambulansa taşıdığı görüldü.


Uşak'ta iki günde doğal gaz kaynaklı üçüncü patlama: 2 yaralı
Uşak'ta iki günde doğal gaz kaynaklı üçüncü patlama: 2 yaralı
Uşak'ta iki günde doğal gaz kaynaklı üçüncü patlama: 2 yaralı
Uşak'ta iki günde doğal gaz kaynaklı üçüncü patlama: 2 yaralı
Uşak'ta iki günde doğal gaz kaynaklı üçüncü patlama: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi DAVULCU

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