Bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu
Haberler » Güncel » Bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu - Haber

Bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu

Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu.

28.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:44
Bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu

'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, büyük bir kısmı çürümüş ve hayvanlar tarafından tahrip edildiği belirlenen erkek cesediyle karşılaştı.

Yaklaşık 6 ay önce ölümü gerçekleştiği değerlendirilen kişiye ait cesedin üzerinden, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan Mehmet Ey'e (68) ait kimlik bulundu.

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler