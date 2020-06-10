Bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Nazif Ç'ye ait 3 katlı evin giriş katında elektrik panosu alev aldı.

Dumanları fark eden daire sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen Nazif Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA