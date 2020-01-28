Bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı, itfaiye seferber oldu
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Bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı, itfaiye seferber oldu

İzmir Kemalpaşa ilçesinde, bir evde çıkan ve ardından başka bir eve sıçrayan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

28.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:17
Bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı, itfaiye seferber oldu

ilçesinde, bir evde çıkan ve ardından başka bir eve sıçrayan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesi Kızılçam Sokağı'nda bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, hemen yanında bulunan başka bir eve daha sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. Çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, evlerde maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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