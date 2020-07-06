Bir evde 2750 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep polisi bir ikamette yaptığı aramada 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep polisi bir ikamette yaptığı aramada 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Beyazlar mahallesinde bir ikamette gerçekleştirilen aramada, 2 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında işlemlere başlatıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İHA