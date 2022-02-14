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Bir evde 2 kişi ölü bulundu

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir evde iki kişi ölü bulundu.

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir evde iki kişi ölü bulundu.

Eskikapımahmut köyünde yaşayan Ö.K'yi (44) evinin bahçesinde hareketsiz görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin içinde de inceleme yapan jandarma ekipleri, Ö.K'nin babası olduğu değerlendirilen M.K'yi (74) vücudu parçalanmış halde buldu.

Köyde hayvancılık yaptıkları öğrenilen Ö.K. ve M.K'nin cenazeleri incelemenin ardından İmranlı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ö.K'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edildi.

Bir evde 2 kişi ölü bulundu

Bir evde 2 kişi ölü bulundu

Bir evde 2 kişi ölü bulundu

AA / Serhat Zafer - Güncel

Jandarma, İmranlı, Sivas, Güncel, Haberler

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