ESKİŞEHİR (İHA) - Bir ev dolusu kanaryadan 450 yavru bekliyor

ESKİŞEHİR Eskişehir'de bir ev dolusu kuş besleyen Ali Tıkız isimli vatandaş, 120 adet kanaryasını çiftleşme dönemine hazırlıyor. Eskişehir'in ayazına özel bakımlarla atlatan kanaryalar için önemli bir dönem başlarken, Tıkız, tüy yapısına göre eşlediği kuşlarından 450 yavru bekliyor.

Ali Tıkız, bir çift kanarya ile başladığı hobisini 21 yıldır sürdürüyor. Geçen süre de kuşlar hakkında bilgi, birikim sahibi olan 45 yaşındaki Tıkız, 120 farklı cins kanaryaya sahip. Kuşları için ev kiralayarak, onları burada yetiştirmeye devam eden Ali Tıkız, yaklaşan çiftleşme dönemine hazırlık yapıyor. Kanaryaları çiftleşme dönemine giren Tıkız, yaklaşık 60 çift kuşunun mart ayı başında çiftleşeceğini ifade etti. Tecrübeli yetiştirici tüy yapısına göre eşleştirdiği 60 çift kanaryadan 450 yavru bekliyor. Kuşlarının eşleşme öncesi heyecanlı olduğuna değinen Ali Tıkız, yaklaşan dönem öncesi kuşlarına tırnak ve gaga bakımı gibi çeşitli bakımlar yapıyor.

"Aylık 1000 liraya kadar masrafım var"

Kuşlarla 21 yıldır ilgilendiğini belirten Ali Tıkız, onlarla arasındaki bağdan bahsetti. Kuşları için 120 metrekarelik bir ev kiraladığını belirten Tıkız, özel sistemlerle donattığı evinde çeşitli masraflardan dolayı aylık 1000 lira harcadığını belirtti. Ali Tıkız, "21 yıldır kuşlarla uğraşıyorum. Burası yaklaşık 120 metrekare, 3+1 bir ev. Ben kuşlarım için kiraladım burayı. Aylık 600-700 bazen de 1000 liraya kadar masrafım var. Eskişehir soğuk bir memleket, soğuktan dolayı kışımız sert geçiyor. Sert kıştan dolayı kuşların kur döneminde daha yağlı tohumlarla besliyoruz. Kuşlarda soğuktan ziyade ışık çok önemlidir. Bizim evimizde elektronik bir aydınlatma sistemi var. Kuşları hazırlamak için de bu sistemi devreye sokuyoruz. 8-10 saatten başlıyoruz, eş atma zamanı yaklaştıkça 16 saate kadar uzatıyorum" diye konuşarak kuşları için hazırladığı koşullardan bahsetti.

"Kuşlarda heyecan hakim"

Kısa süre sonra çiftleşme dönemine girecek kanaryaları hakkında da konuşan Ali Tıkız, yaklaşan dönemle birlikte kuşlarında yaşanan değişimlerden bahsetti. Tüy yapısına göre kanaryalarını eşlediğini belirten Tıkız, 60 çift kanaryadan 450 yavru beklediğini söyledi. Çiftleşme zamanın sayılı günler kaldığını ifade eden Ali Tıkız şöyle konuştu; "Ben önümüzdeki 1 Mart'a göre program yapıyorum, eşlemelerimi ona göre ayarlıyorum. Tüy yapısına göre eşlemeler yapılıyor, eşi atmadan önce tırnak bakımı, gaga bakımı, alt taraflarının açılması gerekiyorsa altlarını açıyorum, bunun gibi işlemleri yapıyoruz. En sonda da tanıştırma kısmına geçiyoruz, aralarındaki bölmeleri açıyoruz. Eşleme zamanı yaklaştığında kuşlarda bir heyecan başlar, erkekler sürekli öter, dişiler ise buldukları her şeyi yemliklerine suluklarına bırakır. Bu şekilde eşe geldiklerini anlayabilirsiniz. Yaklaşık olarak 60-70 takım kuş eşi atıyorum. Bu yıl yaklaşık 450 yavru bekliyorum."