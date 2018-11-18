Bir erkekle eğlenmeye çıkan Süperstar, kameraları görünce sinirini şoföründen çıkardı

Bir erkekle eğlenmeye çıkan Süperstar, kameraları görünce sinirini şoföründen çıkardı

Süperstar Ajda Pekkan önceki akşam bir erkek arkadaşıyla Kuruçeşme'de görüntülendi. Mekan çıkışı Pekkan, arabasının kapısını kapatmayan şoförüne kızarken arkadaşı da görüntü alan basın mensuplarına kızdı.

Sanatçı Ajda Pekkan, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Ajda Pekkan ve arkadaşı, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mekandan ayrı ayrı çıktı. Pekkan hızla aracına yönelirken yanındaki arkadaşı ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

AJDA PEKKAN ŞAPKASIYLA YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Posta'nın haberine göre, restoranı ön kapıdan terk etmeyi tercih eden şarkıcı, yağmurluğunun şapkasıyla yüzünü kapatarak koşar adımlarla kendisini bekleyen aracına yöneldi.

KAPISINI KAPATMAYAN ŞOFÖRÜNE KIZDI

Apar topar aracına binen Süperstar, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakırken, aracının kapısını geç kapatan şoförüne "Kapatsana şu kapıyı, neyi bekliyorsun? Kapat hemen" sözleriyle tepki gösterdi.

"YAPMAYIN ŞUNU ÇEKMEYİN"

Ünlü şarkıcının birlikte yemek yediği beyefendi ise gazetecilere, "Yapmayın, şunu çekmeyin" diye tepki göstererek mekandan ayrıldı.

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