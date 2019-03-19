Bir eliyle kediyi, bir eliyle bisikleti kontrol etti.. Hayvansever çocuğun kediyle tehlikeli yolculuğu kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir çocuk bir eliyle kedisini kucağında tutarken diğer eliyle de bisikletini sürdü.

Gaziantep'te kedisiyle birlikte trafikte tehlikeli bir şekilde seyreden çocuk amatör kamera tarafından görüntülendi. Bir eliyle bisikleti kullanan çocuk diğer eliyle ise kediyi tutmaya çalıştı. Bir süre akan trafikte seyreden çocuğun omzundan hiç inmeyen kedinin ise halinden memnun olduğu gözlerden kaçmadı.

Bisikletle Antep sokaklarını turlayan kedi ve bisikletli çocukları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: İHA