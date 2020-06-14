Bir elimiz yağda bir elimizde balda değil
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Bir elimiz yağda bir elimizde balda değil

Altan Erkekli, eşi ve küçük oğlu Ali ile Nişantaşı'nda doktor çıkışı objektiflere yansıdı.

Bir elimiz yağda bir elimizde balda değil
14.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:25





Altan Erkekli, eşi ve küçük oğlu Ali ile Nişantaşı'nda doktor çıkışı objektiflere yansıdı. Oğlunu doktora getirdiklerini ve ona tabanlık alacaklarını söyleyen usta oyuncu "Tedirginiz, gözüne far tutulmuş tavşan gibiyiz hala, 'oraya buraya elleme, buraya dokunma' Ali de ilk kez çıkıyor, mecburen çıktık tabanlık alacağız ona" dedi. 'Bizi bir elimiz yağda bir elimizde balda zannediyorlar' diyen Erkekli, yaşanan salgın döneminde herkes gibi kayıpları olduklarını belirtip, en çok sosyal medyada aldıkları sevgisiz mesajlara üzüldüğünü söyledi. Erkekli, konuyla ilgili bir soru üzerine "Bütün Türkiye'nin sıkıntısı oldu, sanatçı deyince bir eli balda, diğer eli yağda düşünmesinler. Biz de kazandığıyla, dizi olduğunca, bölüm olduğu sürece kazanıyoruz, vergilerimiz var duruyor. Ev taksitimiz var duruyor. Çok enteresan, öyle bir şey yapıyorsunuz ardından yüz bin tane sevgisiz tivitler, mesajlar geliyor, bilmiyorlar ki 65 yaşındaki Altan Erkekli nasıl çalışıyor? Neler yaptı, neleri var? Çok görülüyor bizim bir evimizin hala borcu var. Herkes trilyonlar kazanmıyor, namusumuzla işler yaptık, ayakta kalmaya çalıştık. Kimsenin malında mülkünde gözümüz yok ama haksız bir şeyler de edinmedik. Namuslu bir soyadı bırakacağız çocuklarımıza"& ; şeklinde konuştu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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