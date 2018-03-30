Bir Efsane Daha Geri Dönüyor

Dedikodular doğru çıkarsa Palm Pre'nin geri dönüşüne şahit olabiliriz. Android Police'in konuştuğu "konuya yakın kaynaklar", Alcatel ve BlackBerry Mobile'ın arkasındaki marka olan TCL'nin yeni bir Palm akıllı telefon geliştirdiğini söylüyor.

İLGİLİ HABER Efsane marka geri dönüyor!

webOS ile çalışan Palm serisi telefonlar, sunduklarından çok sunabilecekleriyle tanınıyordu. Kart sistemi akıllıcaydı ve cihazların kullanımı keyifliydi. TCL'nin Palm markasını canlandıracağı haberleri yeni olmasa da, bir Palm telefonunun çıkacağı iddiasını ilk kez duyuyoruz.

İLGİLİ HABER webOS için radikal karar

Geleceği söylenen telefonun Palm Pre olacağı hakkında herhangi bir bilgi yok ancak böyle olması bizi şaşırtmayacak çünkü Pre, gayet yetenekli bir telefondu. Yeni Palm ile alakalı dedikoduları yakından takip ediyoruz...