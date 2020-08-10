'Bir Düş Gördüm' filminin festival yolculuğu başladı!
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'Bir Düş Gördüm' filminin festival yolculuğu başladı!

Murat Çeri'nin TRT ortak yapımı olan ilk uzun metrajlı filmi 'Bir Düş Gördüm' filmi açılışını 5. Scandinavian Uluslararası Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde yapacak.

'Bir Düş Gördüm' filminin festival yolculuğu başladı!
10.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:33

Uluslararası ismi 'In My Dream' olan film Mohsen Makhmalbaf, Mykhailo Illienko ve Ignacio Vilar gibi sinemaseverlerin yakından tanıdığı büyük yönetmenlerin filmleriyle yarışacak. Yüksek bütçeli, ses getiren filmlerin boy gösterdiğifestival 22-26 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'da gerçekleşecek.

Ana sponsorluğunu Eminevim'in üstlendiği; Bolu; Gerede- Seben, Ankara; Nallıhan Kuş Cenneti- Tuz Gölü Ve İstanbul'un muhtelif yerlerinde çekilen film; dokuz yaşındaki Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenleri anlatıyor. Tarık; bu kazada babasını kaybeder. Annesi hastanede komadadır, Tarık da hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Zaten film de ismini Tarık'ın gördüğü bu düşlerden alıyor. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Tarık'ın filmde kendisi gibi annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasını; aralarında gelişen sevgiyi, hayatta tutma, hayata tutunma çabasını görüyoruz.

Sıcak, samimi, çocuk oyuncularla çevrili bu filmde yönetmen Murat Çeri filmin anafikri olarak Tolstoy'un 'insan ne ile yaşar' sorusundan yola çıktıklarını söylüyor. 'Filmde dokuz yaşında şehirli bir çocuk olan Tarık'ın elinde anne babasını, hatta hafızasını, bildiği, sahip olduğu her şeyi alıp, bilmediği bambaşka bir dünyanın, köy hayatının ortasına bıraktık ve bu soruyu sorduk: 'İnsan ne ile yaşar?'

Filmin en önemli unsurunu oluşturan çocuk oyuncular belediyelerin veSTK'ların gençlik merkezlerinde bulunan daha önce hiç oyunculuk tecrübesi olmayan çocuklardan seçildi. Seçilen beş çocuk altı ay boyunca senaryo üzerinden eğitim aldı. Böylece filmin oyunculuk anlamında doğal yapısı da sağlanmış oldu.

Filmde Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, Recep Çavdar, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.

Bir Düş Gördüm filmi 2018 yılında Boğaziçi Film Festivalinde BosforusLab'ın finalistlerindendi. Yine aynı yıl Malatya Film Festivali'nin Filmlab bölümünde katılan finalist projeler arasında birinci olarak ödül olarak TRT'nin ön alım desteğini kazanmıştır.

Yönetmen görüşü:

Bana ne ilham verdi ben bu hikayenin neresindeyim. Öncelikle yaşanılan olayların çoğunda ben o 5 çocuktan biriyim. Sıpayı yaşatma çabasında ise Tarık'ın kendisiyim. Çünkü çocukken bunu birebir ben yaşadım. Filmde olduğu gibi o sıpayı gerçek hayatta da yaşatmak mümkün olmadı ama filmi çekersem onun bendeki hatırasını yaşatabileceğimi ümit ettim. Renk skalası olarak Caravaggio'nun resimlerini hareket noktası olarak kabul ettik. Sebebi ise köy yerinde gaz lambası bulunan her köy evinin bir Caravaggio tablosunu andırması ve oluşturmak istediğim masal tadının en çok onun renklerine yakışması Ben filmimin yerel değerler üzerinden evrensele hitap ettiğini düşünüyorum. Yalın ayak toprağa basmaktan zevk alan herkesin de filmimi izlemekten keyif alacağını umuyorum.

Kaynak: Bültenler

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