'Bir Düş Gördüm' festival sürecine hızlı başladı!
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'Bir Düş Gördüm' festival sürecine hızlı başladı!

Murat Çeri'nin TRT ortak yapımı olan ilk uzun metrajlı filmi 'Bir Düş Gördüm' açılışını 5. Scandinavian Uluslararası Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde yaptı.

'Bir Düş Gördüm' festival sürecine hızlı başladı!
24.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:28

Finlandiya'dan İki Ödül birden…

Yapımcılığını Filimetre Medya'nın yaptığı film, Finlandiya Helsinki'den iki ödülle döndü. Festivalde En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Kostüm Tasarımı ödülleri uluslararası ismi 'In My Dream' olan 'Bir Düş Gördüm' filmine verildi. Filmin görüntü yönetmeni Durmuş Sorkut, kostüm tasarımcısı ise Ebru Tunçoktay…

Bir Düş Gördüm Sao Paulo yolcusu!

Bir Düş Gördüm ayrıca 22 Ekim -4 Kasım tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 44.'sü yapılacak olan SAO PAULO ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 'Yeni Sinemacılar' bölümünde yarışacak… Yeni Sinemacılar; yönetmenlerin ilk ya da ikinci uzun metrajlı filmleriyle yarıştıkları bir bölüm. Güney Amerika'nın en büyük festivallerinden biri olan Sao Paulo Uluslararası Film Festivalinin resmi seçkisi finalist olan diğer bütün filmlerle birlikte 10 Ekim'de festivalin internet sitesinden duyurulacak.

Ana sponsorluğunu Eminevim'in üstlendiği; Bolu; Gerede- Seben, Ankara; Nallıhan Kuş Cenneti- Tuz Gölü Ve İstanbul'un muhtelif yerlerinde çekilen film; dokuz yaşındaki Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenleri anlatıyor. Tarık; bu kazada babasını kaybeder. Annesi hastanede komadadır, Tarık da hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Zaten film de ismini Tarık'ın gördüğü bu düşlerden alıyor. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Tarık'ın filmde kendisi gibi annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasını; aralarında gelişen sevgiyi, hayatta tutma, hayata tutunma çabasını görüyoruz.

Filmde Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, Recep Çavdar, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.

Bir Düş Gördüm filmi 2018 yılında Boğaziçi Film Festivalinde BosforusLab'ın finalistlerindendi. Yine aynı yıl Malatya Film Festivali'nin Filmlab bölümünde katılan finalist projeler arasında birinci olarak ödül olarak TRT'nin ön alım desteğini kazanmıştır.

Kaynak: Bültenler

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