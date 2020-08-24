"Bir Düş Gördüm"e, İskandinav Uluslararası Film Festivali'nde 2 ödül
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"Bir Düş Gördüm"e, İskandinav Uluslararası Film Festivali'nde 2 ödül

Yönetmen Murat Çeri'nin ilk uzun metraj filmi "Bir Düş Gördüm", açılışını yaptığı 5. İskandinav Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

24.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:13

Yönetmen Murat Çeri'nin ilk uzun metraj filmi "Bir Düş Gördüm", açılışını yaptığı 5. İskandinav Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen film, Helsinki'de düzenlenen festivalde En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Kostüm Tasarımı ödüllerine layık görüldü.

Uluslararası ismi "In My Dream" olan, Bolu, Ankara ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımcılığını ise Ebru Tunçoktay yaptı.

İskandinav Uluslararası Film Festivali'nde yarışan ilk Türk filmi

Filmin festival sürecini ve kazandığı ödülleri AA muhabirine anlatan yönetmen Murat Çeri, 5. İskandinav Uluslararası Film Festivali'nde katılan filmleri inceleyince başvuru yapma fikrinin güçlendiğini söyledi.

Çeri, "Bir Düş Gördüm" filminin festivalde yarışan diğer filmlere göre daha düşük bir bütçeye sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İskandinav ülkelerinde seçilen filmlerin çok titiz seçildiğini ve orada gösterim yapmanın muadili diğer festivallerden biraz daha önemli olduğunu öğrendim. Maddi imkanları yüksek filmlerle yarışıyordu, o filmlerin arasından sıyrılıp ödül alacağımızı düşünmemiştim. Sonuç olarak En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Kostüm Tasarımı ödüllerini aldık. Daha önce İskandinav Uluslararası Film Festivali'nde bir Türk filmi yarışmamıştı, bu anlamda da bir ilk oldu. Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonraki festivallerde de Sinematografi Ödülü'ne layık görülürüz. Çünkü görseli güçlü bir film, bu konuda iddialı bir eser ortaya koyduk."

Filmde Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, Recep Çavdar, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.

2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festivalinde Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden olan, aynı yıl Malatya Film Festivali'nden de "TRT Ön Alım Yapım Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de, belediyelerin ve STK'ların gençlik merkezlerinde bulunan, daha önce hiç oyunculuk tecrübesi olmayan çocuk oyuncular bulunuyor.

"Bir Düş Gördüm" ayrıca 22 Ekim-4 Kasım arasında Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 44'üncüsü düzenlenecek Sao Paulo Uluslararası Film Festivali "Yeni Sinemacılar" bölümünde yarışacak.

Filmin konusu

Dokuz yaşındaki Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenlere odaklanan "Bir Düş Gördüm"ün konusu şöyle:

"Kazada babası hayatını kaybeden, annesi komaya giren Tarık hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasındadır."

Kaynak: AA

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