Bir doz aşı yapanların sayısı 39 milyonu, iki doz aşı yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti
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Bir doz aşı yapanların sayısı 39 milyonu, iki doz aşı yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

Bir doz aşı yapanların sayısı 39 milyonu, iki doz aşı yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir doz aşı yaptıranların sayısının 39 milyonu, iki doz aşı yaptıranların sayısının ise 20 milyonu geçtiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir doz aşı yaptıranların sayısının 39 milyonu, iki doz aşı yaptıranların sayısının ise 20 milyonu geçtiğini açıkladı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında planlı şekilde uygulanan aşılama çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63'üne karşılık geliyor. İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geliyor" dedi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Bir doz aşı yapanların sayısı 39 milyonu, iki doz aşı yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti - Haberler
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