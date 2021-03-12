Bir dönemin en önemli iletişim aracı posta güvercinleri
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Bir dönemin en önemli iletişim aracı posta güvercinleri

12.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:35
Bir dönemin en önemli iletişim aracı posta güvercinleri

Yetiştiriciliği ve kullanımı yüzyıllar öncesine dayanan posta güvercinleri günümüzde aynı amaçla kullanılmasa da kuş yetiştiricileri tarafından yetiştirilmeye devam ediyor.

Yetiştiriciliği ve kullanımı yüzyıllar öncesine dayanan posta güvercinleri günümüzde aynı amaçla kullanılmasa da kuş yetiştiricileri tarafından yetiştirilmeye devam ediyor.

Tarihi milattan öncesine dayandığı bilinen posta güvercinleri, kat ettiği uzun mesafeli yolculuklarla bilinirken en hızlı seyahat eden güvercin türü olmalarıyla günümüzde de kuş yetiştiricileri tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Uzun yıllar boyunca iletişim aracı olarak kullanılan posta güvercinleri teknolojinin gelişimiyle beraber bu görevlerini yitirirken, kuş yetiştiricileri tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Kendini bildiği andan beri evinde güvercin beslendiğini ve 19 yıldan beri posta güvercini yetiştirdiğini söylerken belirten Cevat Tanır, "40 tane güvercinim var, 20 tanesi posta güvercini olarak geçiyor ve bunlara yarışçı de deniliyor. Eskişehir'de güvercinlerimizi sergilediğimiz derneğimiz var. Çok uzun mesafelerde gidip geri dönebiliyorlar. Eski dönemlerde de zaten bu şekilde uzun mesafeleri gidip geri gelebildikleri için posta da kullanılıyormuş. En büyük özelliklerinden birisi de evlerine sadık olmaları. Daha önceden en uzak Bayburt'tan ve Erzincan'dan geri geldiklerini gördük. Ortalama olarak bu mesafeler kuş uçuşu 800 kilometre kadar ediyor." dedi. - ESKİŞEHİR

Bir dönemin en önemli iletişim aracı posta güvercinleri
Bir dönemin en önemli iletişim aracı posta güvercinleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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