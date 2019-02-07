Bir Dönem O İlde Karayolu Kullanılamıyordu, Şimdi Vali Her Yola Karayolu ile Gidiyor

Bir dönem o ilde karayolu kullanılamıyordu, şimdi Vali her yola karayolu ile gidiyor

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terörden temizlenip, huzur şehri haline gelen Tunceli'de, Vali Sonel artık karayolu ile ilçeleri ziyaret ediyor

Daha önce Pülümür, Ovacık'a karayolu ile giden Vali Sonel, şimdi de Nazımiye ilçesine aynı şekilde gitti

TUNCELİ - Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzur şehri haline gelen Tunceli'de, Vali Tuncay Sonel, Pülümür, Ovacık'tan sonra Nazımiye ilçesine de uzun yılların ardından karayolu ile gitti, Mehmetçiğe teşekkür etti.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, karayolu ile Nazımiye ilçesine gitti. Daha önce terör nedeniyle önceki valilerin kullanamadığı karayolunu kullanan Vali Sonel'e Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci eşlik etti. Yolda önce Şehit Mehmet Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Vali Sonel, Mehmetçiğe teşekkür etti.

Terörle mücadelede başarılara imza atan güvenlik güçleriyle tek tek tokalaşan Vali Sonel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nunda selamını iletti.Ardından ilçeye merkezine geçen Sonel ve beraberindekiler Kaymakam Can Kazım Kuruca'yı makamında ziyaret ederek bilgi aldı. Adliye, jandarma ve emniyete de giden Sonel ve beraberindekiler ilçedeki esnafları gezerek hem hayırlı işler diledi, hemde alış veriş yaptı. Sokakta karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler veren Sonel, ayrıca bir kahvede okey oynadı.Nazımiye Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle görüşen Sonel, ardından karayolu ile tekrar kente döndü.

Sonel, daha öncede Pülümür ve Ovacık ilçesine uzun yıllar sonra karayolu ile giden ilk vali olmuştu.

Vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Vali Sonel, "Devletimizin en üst kademesinden en alt kademesine kadar hepimiz el birliğiyle ilimizin her köşesine, hiçbir ayrım gözetmeden hizmet ediyoruz. Şimdi de Nazımiye ilçemizde yöre insanımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızla hal hatır sorduk. Çocuğundan yaşlısına devletimizin merhametini ve sıcaklığını her kesime göstermeye devam ediyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı Kaymakamımız nezdinde, yöre halkımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA