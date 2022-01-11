Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! Tazminat alacak mı?

Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! Tazminat alacak mı?

 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Terim, Başkan Elmas'ın teklifini duyunca çıldırdı: Bildiğiniz gibi yapın

Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Terim, Başkan Elmas'ın teklifini duyunca çıldırdı: Bildiğiniz gibi yapın

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title