Bir devrin sonu: Messi, Barcelona'dan ayrıldı
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Bir devrin sonu: Messi, Barcelona'dan ayrıldı

Bir devrin sonu: Messi, Barcelona'dan ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Barcelona'da bir devir sona erdi. 16 yıldır Barcelona formasını giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, Katalan ekibiyle yollarını ayırdı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Kariyerini 16 yıldır Barcelona'da sürdüren 34 yaşındaki yıldız, 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 9 İspanya Kral Kupası, 7 İspanya Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Şampiyona, 6 Ballon d'Or ve 6 Altın Ayakkabı ödülü kazandı. Barcelona formasıyla 778 maça çıkan Messi, 672 kez fileleri havalandırırken, 303 de asist yaptı.

(Turgay Kılıç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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