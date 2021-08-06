Bir destek Eskişehir'den Adana'ya
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Bir destek Eskişehir'den Adana'ya

Bir destek Eskişehir'den Adana'ya
Bültenler - Haberler | Güncel

Ankara, Aydın, İstanbul, İzmir, Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ve Çankaya Belediyesi'nin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de yatak, baza ve temizlik ürünlerini Adana'ya ulaştırdı.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile hareket eden belediyeler, şimdi de elbirliği ile yangından zarar gören vatandaşlara ev eşyası desteği yapmak için bir araya geldi. Afet bölgelerindeki yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde itfaiye, araç, su gibi ihtiyaçları karşılayan ve yangın söndürme çalışmalarına destek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, evleri yanan vatandaşların ihtiyaçlarına da kayıtsız kalmadı. Adana Büyükşehir Belediyesi ile irtibat halinde olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yangında evleri zarar gören vatandaşların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak için 2 tır yatak, baza ve temizlik malzemesini hızla Adana'ya ulaştırdı.

Adana'ya yaraları sarmak için ev eşyası gönderen Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla Antalya'ya devam eden çalışmalarda kullanılmak üzere derin dondurucu, jeneratör ve 2 soğutuculu araç gönderdi. Eskişehirli sivil toplum kuruluşları ve firmalar da yardımlara destek olmaya devam ediyor. Yola çıkan soğutucu araçlara ek olarak 1 araç da Köseleciler Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından ESKİ ile işbirliği çerçevesinde gönderildi.

Yardımlara destek olarak Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapan firmalara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Zor günlerden geçen ülkemizin yaralarını hep birlikte saracağız. Yangının devam ettiği bölgelerde personelimiz çalışmalarına devam ediyor. Yangının söndürüldüğü yerlerde ise vatandaşlarımızın yanan eşyalarını yerine koymak için çalışmalarımıza başladık. İlerleyen günlerde de yardımlarımız ihtiyaçlar doğrultusunda devam edecek" dedi.

Yardım çağrısına destek verenlere sosyal medya hesabından teşekkür eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar paylaşımında, "Yardım çağrımıza kayıtsız kalmayarak Adana'mıza yardım gönderen Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Çankaya belediyelerimizden sonra bugün de Eskişehir Belediyemizin içerisinde bazalı yatak ve gıda kolisinden oluşan yardım tırı bizlere ulaştı. Hepiniz sağ olun, var olun!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler

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