Bir destek arıcılık yapan kadınlara
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Bir destek arıcılık yapan kadınlara

Bir destek arıcılık yapan kadınlara
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve ipekböcekçiliği desteklerinin ardından arıcılık yapan kadın çiftçilere de arı kovanı ve arıcılık ekipmanı sağlayarak destek olmaya başladı.

Gerçekleştirilen törenle Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği üyeleri ve arıcılıkla ilgilenen 41 kadın çiftçiye, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin hazırladığı yaklaşık 350 kovan ile arıcılık ekipmanı dağıtıldı.

Törene katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, "Belediye olarak imkanlarımız dahilinde üreticilerimizi her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Dut fidanı, domates ve marul fidesi dağıtımları ile başlattığımız çiftçi desteklerimize ilerleyen yıllarda lavanta, manda, koyun hibeleri ve tohumluk mahsul üretimleri ile devam ettik. Şimdi ise arıcılık ile ilgilenen kadınlarımıza kovan ve ekipman desteği sağlayarak bu yolculuğumuza devam ediyoruz. Başkanımız Prof. Yılmaz Büyükerşen ülkemizin kalkınması için tarım ve hayvancılığının desteklenmesinin önemini her zaman vurgulamakta. Bu projemiz ile kadınların da üretime katkı sağlamasına destek veriyor olmak bizleri oldukça mutlu etti. Toplumun gelişmesinde öncü olan kadınlar üretime katıldıkça, ülkenin geleceğine olan güvenimiz de artıyor. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor ve bu nedenle ülkemizde kadınların her alanda önlerinin açılması gerekiyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Hocamızın önderliğinde olarak kadın emeğini desteklemeye devam edeceğiz. Diliyorum ki bizlerin bu desteği büyür ve Eskişehir'imiz arıcılık ve bal üretiminde marka olur" dedi.

2'şer katlı, 20 çıtalı çam odunundan yapılmış kovanlarını ve ekipmanlarını gerçekleştirilen törende teslim alan kadın çiftçiler, kendilerine olan desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

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