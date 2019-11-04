Bir Delinin Hatıra Defteri' ağlattı

04.11.2019 08:53

Tiyatro severlerle Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde buluşan 'Bir Delinin Hatıra Defteri', Çar 1. Nikolay'ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun müdürünün kızına duyduğu aşkın da eklenmesi ile deliliğe doğru gidişatını hikâye ediniyor.

Oyunun sonunda duygusal anlar yaşayan izleyiciler gözyaşlarını tutamazken Erdal Beşikçioğlu, uzun süre ayakta alkışlandı.

Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri'ni sahnelemeden önce Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileriyle bir araya geldi. Beşikçioğlu, söyleşide oyunla ilgili bilgiler verirken deneyimlerini de paylaştı. Erdal Beşikçioğlu, mesleğinde en büyük motivasyonun seyirciler olduğunu dile getirirken öğrencilere kariyerlerine başladıktan sonra neler yapmaları gerektiği konusunda önemli tavsiyeler de bulundu.

Kaynak: Bültenler