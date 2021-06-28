"Bir Delinin Hatıra Defteri" 7-8 Temmuz'da sahnelenecek
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"Bir Delinin Hatıra Defteri" 7-8 Temmuz'da sahnelenecek

'Bir Delinin Hatıra Defteri' 7-8 Temmuz'da sahnelenecek
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 2021 sezonuna Erdal Beşikçioğlu'nun "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu ile başlayacak.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 2021 sezonuna Erdal Beşikçioğlu'nun "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu ile başlayacak.

Nikolay Vasilyeviç Gogol'un unutulmaz eseri, URU organizasyonu ve Mey|Diageo kurumsal desteğiyle KüçükÇiftlik Park bahçesinde 7-8 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

Çar 1. Nikolay'ın baskıcı devrinde, sıradan ve küçük bir devlet memuru Poprişçin'in deliliğe gidiş öyküsünü tiyatro sahnesine taşıyan eserin uyarlamasını ve yönetmenliğini M. Cem Emüler üstlendi. Eser, Tatbikat Sahnesi tarafından sahneye konuldu.

Tiyatro sanatının güçlenmesine destek amacıyla önceki yıl tiyatrolara kapılarını açan KüçükÇiftlik Park'ın açık hava sahnesi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tasarlandı.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu 14 Temmuz'da "Ahmed Arif - Şahdamarım", 28-29 Temmuz'da "Cyrano de Bergerac" (prömiyer), 4 Ağustos'ta "Üçü Bir Arada", 5 Ağustos'ta "Plastik Aşklar", 11-12 Ağustos'ta "Cimri", 25-26 Ağustos'ta "Bir Baba Hamlet", 1 Eylül'de "Batının Sonu", 8 Eylül'de "Yeni Bir Şarkı", 9 Eylül'de "Çamlıca'nın Üç Gülü", 10 Eylül'de "Sevgili Arsız Ölüm Dirmit", 22 Eylül'de ise "Ben Anadolu" adlı oyunlarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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