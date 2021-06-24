'Bir Damla İyilik' projesinde kursiyerlere sertifikalarını Vali Su verdi

Mersin'de dezavantajlı kadınların toplumsal hayata entegrasyonunu sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paydaş kurumlarla birlikte hayata geçirilen 'Bir Damla İyilik' projesinde, eğitim programlarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Vali Ali İhsan Su tarafından verildi.

Mersin'de dezavantajlı kadınların toplumsal hayata entegrasyonunu sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paydaş kurumlarla birlikte hayata geçirilen 'Bir Damla İyilik' projesinde, eğitim programlarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Vali Ali İhsan Su tarafından verildi.

Bir Damla İyilik projesinin sertifika töreni, Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il protokolü, paydaş kurum temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

"Kursiyerlerimizin tamamı buradaki fabrikalarda, tekstil atölyelerinde istihdam edildi"

Törende konuşan Vali Su, Mersin'de güzel hizmet halkalarına yeni halkalar eklemenin hep birlikte gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Su, hayatta kendi ayakları üzerinde durmak isteyen dezavantajlı kadınlara yönelik gerçekleşen proje ile kursiyerlerin çok önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Hayata geçirilen projenin özellikle kadınları öncelediğini vurgulayan Vali Su, "Tamamı kadınlardan oluşan 49 kursiyerimiz bu kursu bitirdi ve bugün her biri bir meslek sahibi ve iş sahibi oldular. Aynı zamanda istihdam garantili bir proje gerçekleştirmiş olduk. Kursiyerlerimizin tamamı buradaki fabrikalarda, tekstil atölyelerinde istihdam edildi" dedi.

Bundan sonra da bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Su, "Ne kadar insanımıza dokunabilir, ulaşabilirsek bu bizim için önemli bir kazanımdır. Gayemiz, insanlarımızı mutlu kılmak, onların huzurlu bir ortamda, güzel bir şekilde yaşamalarını sağlamak. Bu çerçevede bu proje, istihdama da çok önemli bir katkı sağlamış oluyor. Kursumuzu bitiren çok değerli hanımefendiler bundan sonra kendi işlerini yapabilme veya başka bir yerde çalışabilme imkanına sahip olabilecek, belki de içlerinden bazıları işveren pozisyonunda birçok insanımıza iş vermiş olacak" diye konuştu.

Vali Su, projenin hayata geçirilmesindeki emeklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve personeli ile paydaş kurum temsilcilerine teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Şahne'nin de bir konuşma yaptığı programda, Vali Su ve protokol üyeleri tarafından eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı