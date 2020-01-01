Bir dakika ara ile yeni yıla "merhaba" dediler

01.01.2020 02:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:10

Bilecik'te yeni yılda, birer dakika arayla dünyaya gelen iki bebek hastanenin ilgi odağı oldu.

Bilecik Devlet Hastanesi'nde saat 00.01'da Ahmet Asaf Coşkun, 00.02'de ise Ceren Namlı bebek dünyaya geldi.

Hastanede doktorların ve hemşirelerin ilgi odağı olan "yılın ilk bebekleri" ve ailelerini, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ziyaret etti.

Ailelerin sevincine ortak olan Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir tevafuka ortak olduklarını söyledi.

Her iki doğumla hastanenin neşeyle dolduğunu aktaran Şentürk, "Bu akşam bizim için çok bereketli oldu. 2019'un sonunda iki bebeğimiz dünyaya geldi. 2020'in ilk dakikalarında da iki bebeğimiz dünyaya geldi. Bebeklerimiz 00.01 ve 00.02'de dünyaya geldi. Allah anne-babalı büyütsün. İnşallah vatana, millete hayırlı bireyler olarak yetişirler." diye konuştu.

Ahmet Asaf bebeğin babası Emrah Coşkun da, ilk çocuğunun, yılın ilk saatinde dünyaya geldiğini anlattı.

Coşkun, her iki bebeğe de hayırlı ömür dileyerek, "Vatana millete hayırlı evlat olması önemli. İsim için Ahmet Asaf ismini seçtik. Ahmet Peygamber Efendimiz'in ismi, Asaf ismi ise ileri görüşlü anlamını taşıyor. Allah, ismine uygun bir hayat nasip eder inşallah." dedi.

Kaynak: AA