Bir çok ilden görülen gök taşı ile ilgili açıklama: "Bunun meteor olduğu kesin"
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Bir çok ilden görülen gök taşı ile ilgili açıklama: "Bunun meteor olduğu kesin"

Bir çok ilden görülen gök taşı ile ilgili açıklama: "Bunun meteor olduğu kesin" Bir çok ilden görünen ve gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenmişti.

28.05.2020 00:06 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:11

Bir çok ilden görülen gök taşı ile ilgili açıklama: "Bunun meteor olduğu kesin"

İZMİR - Bir çok ilden görünen ve gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenmişti. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan da olayla ilgili açıklama yaparken, olayla ilgili, "Bunun meteor olayı olduğu kesin" diye konuştu.

Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü bazı vatandaşlar tarafından görüldü. Gök taşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü. Gök taşı olduğu değerlendirilen cisim, cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, uzmanından da çok önemli bir açıklama geldi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun bir meteor olayı olduğunu ifade etti. Ünsalan, vatandaşlardan kendileriyle temas halinde olmalarını rica etti.

"Bir meteor vakasıyla karşı karşıya geldik"

Doç. Dr. Ozan Ünsalan, yaptığı açıklamada bunun bir meteor olayı olarak değerlendirebilmenin kesin olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Ünsalan, "Yaklaşık bir ya da bir buçuk saat oldu tahmin ediyorum. Bir meteor vakası ile karşı karşıya geldik. Çeşitli illerden bazı raporlar geliyor. Yetkili merciler ve vatandaşlarımız bize ulaştırdılar. Biz de olayı araştırmaktayız. Şöyle sorular geliyor esasında; bir takım raporlar ve bilgilerde: 'NASA'nın açıkladığı olaylarla bir ilgisi var mı' diye. Şunu baştan kesinlikle söyleyelim. Açıkça söyleyelim ki, dünyaya bir gök taşı çarpması mümkün. Her gün esasında dünyaya gök taşı çarpıyor. Muhtemelen Erzurum'da, Muş'ta, Trabzon'da ve Rize'de gözlenmiş bu olay. Vatandaşlarımızdan da bize ulaşmaya devam ediyor. 2-3 saniye kadar sürüyor; bir gök gürültüsü ile birlikte ve arkasından bir patlamadan bahsediliyor. Bunun meteor olayı olduğu kesin" dedi.

"Karadeniz'e düşmüş olabilir"

Yurdun doğu ve Karadeniz illerinde görülen bu olayın ardından gök taşının nereye düşmüş olabileceği de merak konusu oldu. Görüntülerden ve olayın görüldüğü şehirlerden yola çıkarak tahmin yürüten Doç. Dr. Ozan Ünsalan, gök taşının Karadeniz'e düşmüş olabileceğini bildirdi. Doç. Dr. Ünsalan, "Bir yandan uydu görüntülerinden de takip ediyoruz; bunları bulmaya çalışıyoruz. Hem biz hem de NASA'daki temas noktalarımız bunları bulmaya çalışıyor. Şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. İlk belirlemelere göre Erzurum tarafından Artvin'e doğru bir gidiş söz konusu. Burada bir de Batum tarafından Karadeniz'e düştüğü ile ilgili şüphelerimiz var. Fakat bu yine fark edebilir. Gürcistan tarafına da da düşmüş olabilir; kuzey batı tarafından denize düşmüş olma ihtimali de söz konusu. Çünkü birçok Karadeniz ilinde de görülmüş" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızdan ricam, bizlerle temas halinde olmaları"

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, olayı görüntüleyen ve görgü tanığı olan vatandaşlara da ricada bulundu. Doç Dr. Ünsalan, "Olayı takip etmekteyiz; bu konunun takipçisiyiz. Vatandaşlarımızdan ricam, bizlerle temas halinde olmaları. Bize istedikleri zaman ulaşabilirler. Bu konuda görgü tanıklarının ifadelerine de ihtiyaçlarımız var. Yeri belirlememiz çok önemli, gönderdikleri görüntüleri bize ulaştırmaları önemli. Varsa güvenlik kamera kayıtları da olabilir; bu da bizim için bu noktada önemli" sözlerine yer verdi.

"Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır"

Konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda açıklama yapılacağına da değinen Doç. Dr. Ünsalan, bu olayın tam anlamıyla bir meteor olayı olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Ünsalan, "Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır; bunu da net bir şekilde söyleyelim. Bir patlamanın, ardından gelmiş olması, 2-3 dakika içerisinde bir şok dalgası şeklinde karşımıza çıkması; burası kesin. Dolayısıyla olayın takipçisiyiz. Sizlerle de temasta olmayı düşünüyoruz. İlerleyen saatlerde olabilir, ilerleyen zamanda olabilir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklamaları da tekrar yapmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bir çok ilden görülen gök taşı ile ilgili açıklama: 'Bunun meteor olduğu kesin'

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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