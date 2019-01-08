Bir Çok İlde Öğrencilere Kar Tatili

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bir çok bölgede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

ERZURUM VE KARS'TA EĞİTİME KAR ENGELİ Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, "İki kent genelinde yoğun kar yağışı beklenmekte. Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirler alındı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir" denildi. Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ISPARTA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ Isparta'da aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde, ilk ve orta dereceleri okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen aşırı soğuğa bağlı yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ihtimalinden dolayı öğrencilerimiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezi ve merkez köylerimizde eğitim-öğretime 9 Ocak 2019 günü bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlilerimizde idari izinli sayılacaktır" denildi.

ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Meteorolojinin uyardığı yoğun kar yağışı Elazığ'da etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle göz gözü görmez hale geldi. Valilikte okulların yarın için tatil edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak 2019 Çarşamba günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

BESNİ'DE OKULLAR TATİL Adıyaman'ın Besni ilçesinde devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Besni Kaymakamı Ahmet Gencer yaptığı açıklamada, "Besni'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararını aldık. Çarşamba günü ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir" şeklinde konuştu.

SUNGURLU'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sungurlu'da temel ve orta öğretim okullarında yarın tatil edilmiştir. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz. Kitap okuma bilgilerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan bana gönderenlere kitap hediye edeceğim" dedi.

GÖLBAŞI'NDA OKULLAR TATİL EDİLDİ Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu. İlçedeki tüm okulların 9 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtilen açıklamada hamile, yaşlı ve engelli çalışanların da idari izinli olarak sayılacağı duyuruldu.

AMASYA'DAKİ OKULLARA KAR TATİLİ Amasya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın il genelindeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Sosyal paylaşım sayfasından açıklamada bulunan Vali Dr. Osman Varol, "Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler; il merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle sağlığınız ve güvenliğiniz için, 09 Ocak Çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik" ifadelerini kullandı. Varol, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağını belirtti.

TATVAN'DA KAR TATİLİ Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; mevcut kar yağışının Tatvan genelinde gece ve yarın gün boyu devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ Nevşehir'de yağan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar 9 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklentisi nedeniyle Nevşehir il genelinde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ Bingöl genelinde okullar, kar yağışı etkisini devam ettirmesi nedeniyle yarın içinde tatil edildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"İlimizdeki yoğun kar yağışı, tipi nedeniyle il geneli tüm ilk ve orta dereceli okullarda 09.01.2019 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir"denildi. Valilik kamuda çalışan engelli ve hamilelerinde izinli sayılacağını bildirdi.

KARAMAN'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Karaman Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bu gece ve yarın için kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde 09.01.2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

DÜZCE'DE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ Düzce'de devam eden kar yağışı sonrasında Valilik tarafından eğitime yarın 1 günlük ara verildiği açıklandı. Düzce Valiliği, ilde devam eden kar yağışı sonrasında yarından geçerli olmak üzere eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Açıklamada, devam eden kar yağışı ardından gece saatlerinde yaşanacak olası buzlanmaların olumsuzluk oluşturmaması adına ilköğretim, lise ve ortaöğretimde yarın ara verileceği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Dün gece saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımda ve eğitimde aksamalara neden oldu. Kar kalınlıkları ilçe merkezinde 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi geçti. Kar yağışının gün boyunca devam edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü kaymakamlıkları, ilk ve orta dereceli okulların tamamında 9 Ocak 2018 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kar tatilini fırsat bilen öğrenciler ise soğuğa aldırmadan kardan adam yaptı.

SİVAS'TA KAR TATİLİ Sivas'ta etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi. Bazı memurların da bir gün izinli sayılacağı belirtildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca; kamu kurum ve kuruşlarında çalışan; hamile, engelli, diyaliz, kalp, böbrek hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının Çarşamba günü bir gün süre izinli sayılacakları belirtildi.

MUŞ'TA KAR TATİLİ Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatile dildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle, ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 9 Ocak Çarşamba günü tüm il genelinde (merkez ilçe, tüm ilçeler ve bağlı köyleriyle birlikte) eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine valiliğimce karar verilmiştir" denildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de yarın idari izinli sayılacakları bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA