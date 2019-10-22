"Bir Çocuk Bir Fidan" projesi

22.10.2019 11:48

Nevşehir Belediyesi, "Bir Çocuk Bir Fidan" projesiyle ailelerin mutluluklarına ortak oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni doğum yapan anneleri ziyaret eden Nevşehir Belediyesi yetkilileri, bebekler için "Hoş geldin bebek seti" hediye edip, her yeni doğan bebek için bir de fidan dikiyor.

Ziyarette ailelere Belediye Başkanı Rasim Arı'nın mektubu da teslim edilirken mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Sevgili ailemiz, aramıza katılmandan büyük mutluluk duyduğumuz ailenizin yeni üyesine kavuşmanızın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnançla, aşkla, sevgiyle ve azimle bu toprakların her evladı için yılmadan çalışan Nevşehir Belediyesi olarak yavrumuz için Nevşehir Kalesi bölgesinde bir fidanı toprakla buluşturduk. Dikilen bu fidan evladımız ile birlikte büyüyecek, dallanıp budaklanacak. Minik evladımız da inşallah güzel bir şekilde yetişecek, büyüyecek, bilgili ve donanımlı bir fert olarak vatana ve millete hizmet bağlamında çok güzel işler ortaya koyacak. Biz de varlıklarıyla gurur duyduğumuz çocuklarımızın başarılarıyla da gurur duymaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA