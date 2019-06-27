"Bir Çocuk Binbir Umut" projesi başladı

Zara ilçesinde "Bir Çocuk Binbir Umut" adlı proje başlatıldı.

Zara Kaymakamlığı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Halk Kütüphanesi Şefliği koordinesinde başlatılan proje için ilçe kütüphanesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kaymakamı Mehmet Sayın, "Projemiz, çocuklarımızın yaz tatillerini daha verimli hale getirebilmek maksadıyla hazırlanan bir kaynaştırma projesidir. Projeden yararlandırılması planlanan ortalama 50 çocuğumuz, yaz tatilleri süresince düzenli olarak İlçe Halk Kütüphanesine gelip; sinema, satranç, tabu, boyama, kitap okuma ve kültürel sohbetler eşliğinde akranları ile kaynaşma etkinliklerine katılacaklar." dedi.

Etkinlikler süresince çocukların ailelerinin ziyaret edilerek aile içi ilişkilerin gözlemleneceğini ifade eden Sayın, "Yapılan hane ziyaretlerinden ve gelecek olan taleplerden yola çıkarak çocuklarımızın ve ailelerinin ihtiyaç duydukları aile içi iletişim, sağlıklı aile yapısı, sağlıklı çocuk yetiştirme, çocuklarımızın maruz kalabilecekleri riskler ve ailelerin bu konularda sergilemesi gereken tutumlar başlıklı konularında, alanında uzman kişilerce eğitimler düzenlenecek." diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Fatih Çelik, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alparslan Ergüt, İlçe Halk Kütüphanesi Şefi Hilal Toğa, eğitimciler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA