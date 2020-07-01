Bir çocuğunun annesi dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldürülen katil zanlısına ömür boyu...
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Bir çocuğunun annesi dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldürülen katil zanlısına ömür boyu...

Antalya'da dini nikahla birliktelik yaşadığı 1 çocuğunun annesi Halime Şenal'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren katil zanlısına iyi hal indirimi uygulanmadan ömür boyu hapis cezası verildi.

Bir çocuğunun annesi dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldürülen katil zanlısına ömür boyu...
01.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:37

Antalya'da dini nikahla birliktelik yaşadığı 1 çocuğunun annesi Halime Şenal'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren katil zanlısına iyi hal indirimi uygulanmadan ömür boyu hapis cezası verildi.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Ümit Gür'ün SEGBİS aracılığı ile katıldığı davanın karar duruşması yapıldı. Ilıca Kumköy Turizm Bölgesinde 23 Temmuz 2019 gecesi Ümit Gür, nikahsız birliktelik yaşadığı 1 çocuğunun annesi Halime Şenal'ı 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Ümit Gür'ün SEGBİS aracılığı ile katıldığı karar duruşmasında mahkeme sanık Ümit Gür'e, iyi hal indirimi uygulamaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otopsi sonucunda Halime Şenal'ın vücudunda 17'si öldürücü 25 bıçak darbesi bulunduğu, ölüm sebebinin iç organ kaybı olarak belirtildiği ifade edilerek, "Müşterek çocuğun bakımı nedeniyle maktule karşı husumet besleyen ve maktulü öldürme düşüncesini kendisinde benimseyen şüphelinin olay günü maktulü öldürme amacıyla ekmek bıçağını yanına alıp, maktulün işten çıkış saatini beklediği, maktulü gece saatinde boş alana götürüp, yaşanan tartışmanın akabinde vücuduna çok sayıda tek başına öldürücü nitelikte bıçak saplamak suretiyle kasten öldürdüğü anlaşılmıştır" denildi.

Ömür boyu hapis

Dün Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Ümit Gür Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden katılırken, tarafların avukatları ve sanığın yakınları salonda hazır bulundu.

Halime Şenal'ın avukatı Hatice Kübra Turan, savcının esas hakkındaki görüşüne kısmen katılmadıklarını belirterek, sanığın tasarlayarak ve vahşice adam öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Turan ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda suçların alt soy ve üst soy akrabalara yönelik işlemesinin ceza artırım sebebi olduğunu belirterek, "Halime Şenal ve sanık Ümit Gür, imam nikahlı beraberlik yaşamıştır. Dubleks bir evde Ümit Gür'ün resmi nikahlı eşi alt katta, imam nikahlı eşi üst katta yaşamıştır. Halime Şenal hamileliğini bu evde geçirmiştir. Medeni Kanunumuz imam nikahlı eşi kabul etmemekle birlikte çiftin müşterek çocuğunun olduğu gerçeğinden hareketle aralarında akrabalık ilişkisi tesis edilmiştir. Bu nedenle sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarından Semih Şeker'de sanığın yanında taşıdığı ekmek bıçağının daha önce kendi çocuklarıyla aralarında çıkan bir tartışma nedeniyle olduğunu belirterek, olayın bir anda gerçekleştiğini söyledi. Sanığın sabit bir ikametgah sahibi olduğunu ve suç vasfının değişme ihtimali olduğunu anlatan avukat Şeker, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Duruşmada savcı, esas hakkındaki görüşünü yineleyerek, sanığın kasten öldürme suçunun sabit olduğunu bu nedenle ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Son sözü sorulan sanık Ümit Gür, 'pişmanım' dedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık Ümit Gür'e, iyi hal indirimi uygulamaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları karara itiraz edecek

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan Avukat Hatice Kübra Turan, "Dini nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülen Halime Şenal'ın cinayet dosyası için Manavgat Adliyesindeydik. Bugün davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme Türk Ceza Kanunu 81/1 maddesine göre 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Biz 25 bıçak darbesi olması nedeniyle tasarlayarak ve canavarca hislerle öldürme suçundan hüküm kurulmasını talep ettik. Ama heyet müebbet müebbet hapis cezasına hükmetti. Bu karara istinaf yoluyla itiraz edeceğiz" dedi.

25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Manavgat'ta Ümit Gür ve Halime Şenal'ın 2 yıllık birlikteliklerinden bir çocukları dünyaya geldi. Bir süre sonra ise Halime Şenal, çocuğu da bırakıp Ümit Gür'ü terk etti. Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde 23 Temmuz 2019 gecesi yaşanan tartışmada Ümit Gür, Halime Şenkal'i 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Kumköy dolmuş durağı yakınlarında işlenen cinayet, minibüs şoförünün ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kadının gece iş çıkışında Ümit Gür ile tartıştığını, şahsın daha sonra genç kadını bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, kısa süreli bir çalışmanın ardından cinayet zanlısı Ümit Gür'ü saklandığı yerde yakaladı. Zanlı ilk ifadesinde Halime Şenkal ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını ve boğuşma sırasında bıçakladığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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