'Bir çocuğun yüzündeki gülümseme her şeye değer' fikrinden doğan etkinlik lösemili çocuklara umut olacak
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'Bir çocuğun yüzündeki gülümseme her şeye değer' fikrinden doğan etkinlik lösemili çocuklara umut olacak

09.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:34
'Bir çocuğun yüzündeki gülümseme her şeye değer' fikrinden doğan etkinlik lösemili çocuklara umut olacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gelişim Hukuk Kulübü öğrencileri, 'Bir Çocuğun Yüzündeki Gülümseme Her Şeye Değer' fikrinden hareketle birbirinden değerli hocaları bir araya getirerek, 13-14 Şubat tarihlerinde gelirlerinin tamamının lösemi ile mücadele için kullanılacağı 'Hukuk Zirvesi' etkinliği ile hukukçularla buluşuyor.

13 ve 14 Şubat tarihlerinden 4'er oturumda 14.00-19.00 saatleri arasında Gelişim Hukuk Kulübü Zoom canlı yayınlarıyla gerçekleşecek söyleşilerde;

Prof. Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. İlyas Doğan, Prof. Dr. Yener Ünver, Prof. Dr. Ali Ulusoy, Prof. Dr. Talat Canbolat ve Prof. Dr. Sezer Çabri konuşmacı olarak değerli bilgilerini hukukçularla paylaşacaklar.

KATILIM HERKESE AÇIK

Programa dışarıdan katılım açık olup, kayıt yaptıranlara her oturum için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı destekli birer sertifika ve toplamda 8 dijital sertifika verilecektir. Ayrıca kayıt yaptıranlar arasından bir kişiye British Centre'dan %100; 20 kişiye %50 dil okulu eğitim bursu ve çekilişle birçok kişiye Gültekin Hukuk Bürosu'ndan çeşitli kitaplar hediye edilecek.

Kayıt için ön kayıt formunun doldurulması gerekmekte olup kaydın tamamlanması için formun sonunda yer alan lösemi ile mücadele kapsamında açılan fona minimum 30 lira tutarında bağış yapılması gerekiyor.

ÖN KAYIT YAPTIRMAK MÜMKÜN

Programa katılmak isteyenler aşağıda verilen linkten kayıt ön kayıt yaptırabilir ve ödemeyi gerçekleştirerek kayıt işlemini tamamlayabilirler.

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYIN

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiler ve Zoom oturum bilgileri, bilgilendirme amaçlı kurulacak olan tercihinize bağlı olarak Whatsapp grubu ya da mail grubu üzerinden paylaşılacak.

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