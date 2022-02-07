Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 kişiye müebbet hapis - Haberler
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Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 kişiye müebbet hapis

Demirören Haber Ajansı, Gülay Kuyucu - Güncel
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Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 kişiye müebbet hapis

VAN'da bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağladıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanık ayrı ayrı müebbet hapis ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇATAK, VAN (DHA) - VAN'da bir çocuğun terör örgütü Pkk'ya katılımını sağladıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanık ayrı ayrı müebbet hapis ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çatak ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında olan Hayri Balkan'ın, PKK silahlı terör örgütüne katılımını sağladıkları gerekçesiyle Mehmet Bitik, Sinan Bitik ve Rakip Babür hakkında Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu olarak yargılanan sanıklar, bugün karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından, her bir sanık hakkında ayrı ayrı müebbet hapis ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Terör, Çatak, Van, PKK, Güncel, Haber

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