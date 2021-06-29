Bir çocuğun hayatı eğitimle değişir, çocuklar okur dünya değişir

Haftanın beş günü açık olan kütüphanede gençler günlerini kitap okuyarak ve zeka oyunları oynayarak kişisel becerilerini geliştiriyorlar. Aynı zamanda Türk Kızılay kadın kollarının da okuma yazma bilmeyen çocuklara öğretmenlik yapıyorlar.