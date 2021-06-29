Bir çocuğun hayatı eğitimle değişir, çocuklar okur dünya değişir
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Bir çocuğun hayatı eğitimle değişir, çocuklar okur dünya değişir

Bir çocuğun hayatı eğitimle değişir, çocuklar okur dünya değişir
Bültenler - Haberler | Güncel

Haftanın beş günü açık olan kütüphanede gençler günlerini kitap okuyarak ve zeka oyunları oynayarak kişisel becerilerini geliştiriyorlar. Aynı zamanda Türk Kızılay kadın kollarının da okuma yazma bilmeyen çocuklara öğretmenlik yapıyorlar.

Türk Kızılay Kırıkkale şubesinin açmış olduğu kütüphaneye gençlerin ilgisi yoğun oluyor.

Kadın kollarının başlatmış olduğu okuma yazma dersleri hakkında Türk Kızılay Kırıkkale şube başkanı Mustafa İŞLER şunları söyledi ;

" Kızılay olarak her alanda vatandaşlarımızın yardımına koşmaya dert edindik. Ailelerimizin çocuklarının daha iyi bir eğitim alıp geleceğe umutla bakmaları içinaçmış olduğumuz kütüphanemizde onları kitap okumasını ve kişisel becerilerini geliştiriyoruz. Aynı zamanda kadın kollarımızda Kızılay kütüphanemde bir taraftan kitap okuma sevgisi verirken, diğer taraftan okuma yazma bilmeyen çocuklarımıza okuma öğretiyor.

16 ÇOCUĞUMUZA OKUMA YAZMA ÖĞRETTİK

Türk Kızılay kadın kollarımız Kızılay Kütüphanem kapsamında okuma yazma bilmeyen, çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyen 16 çocuğumuza okuma yazma öğretti.Bir çocuğun hayatı eğitim ile değişir, çocuklar okur dünya değişir

Bizlerde fedakar kadın kollarımıza teşekkür ediyoruz. "

Kaynak: Bültenler

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