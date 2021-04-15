'Bir çocuğun gözünden karakol nasıl olur?' sorusu Kağıthane'de cevap buldu
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'Bir çocuğun gözünden karakol nasıl olur?' sorusu Kağıthane'de cevap buldu

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'Bir çocuğun gözünden karakol nasıl olur?' sorusu Kağıthane'de cevap buldu

Kağıthaneli çocukların hayalleri ve Kağıthane Belediyesi'nin destekleriyle; Çağlayan Polis Karakolu Türkiye'ye örnek olabilecek sıra dışı bir görünüm kazandı.

Öğrenciler polis abi ve ablalarıyla birlikte kendi hayallerindeki gibi karakolu yeniden tasarladı. Kağıthane Belediyesi'nin destekleriyle öğrenciler karakolu boyadı, çiçekler dikerek sokak hayvanları için yuva ve beslenme alanları oluşturdu. Öğrenciler bir ay boyunca her gün çalışarak, adeta hayallerindeki karakolu gerçeğe dönüştürdü.

Tüm bitki ve malzemeler Kağıthane Belediyesi tarafından temin edilirken; ayrıca alanda altyapı ve üstyapı çalışmaları da tamamlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Karakol'un yeni halini öğrencilerle birlikte inceledi. Başkan Öztekin burada; '' Tüm polis teşkilatımızın polis haftasını bir kez daha kutluyorum. Görevi başında şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Onlara; emanetleri vatana sahip çıkacağımızın sözünü vermiştik. Bize göre de bunun yolu; yeni nesillerimizi doğru eğitmekten, onları vatanını, milletini seven bireyler olarak yetiştirmekten geçiyor. Polis ve toplum arasındaki huzur ve güven bağını kuvvetlendirmek amacıyla böyle bir projeye destek olduk. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'' diye konuştu.

Proje hayata geçtiği için mutlu olduğunu ve desteklediklerini söyleyen Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, "Çağlayan Polis Karakolu, Kağıthane'nin giriş kapısıdır. Hem burayı güzelleştirmek hem de bir arada yaşamamızın teminatı olan emniyet teşkilatımız, toplumda çocukları terbiye eden olarak gösteriliyor. Bu olumsuz algıyı gidermek güzel oldu. Çocuklar, karakolu nasıl görmek istiyorsa öyle yapıldı. Çocuklar, 1 ay süren projeyi sahiplendi. Onların farkındalığı artmış oldu. Kağıthane Belediyesi destek oldu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezi'nden de destek aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Polis Haftası'nı kutluyorum, onlar bir arada yaşamamızın teminatıdır" dedi.

Öğrenciler soruları cevapladı:

Polis olmak senin için ne ifade ediyor? Sen nasıl bir polis olurdun?

Karakolu yenileyen çocuklardan 9 yaşındaki Elif Su Baran ''Sokakta polis görünce çok mutlu oluyorum. Çünkü kendimi daha güvende hissediyorum. Ben de polis abilerim, ablalarım gibi suçluları yakalardım. Özellikle kadınları, çocukları ve sokak hayvanlarını korurdum. ''

Karakolu neden bu şekilde süslediniz?

7 yaşındaki Ömer Taha Aycan da ''Bizler bir karakol hayal ettik ve hayallerimizdeki karakolu bu şekilde yaptık. Polis abilerimiz ile birlikte duvarları boyadık, çiçekler diktik. Sokak hayvanları için yuvalar ve mama kapları koyduk. Bizce böyle daha güzel oldu. Keşke tüm karakollar böyle olsa...''

Kaynak: Bültenler

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