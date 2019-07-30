Bir çocuğu tren raylarına iterek öldüren saldırganın İsviçre polisince arandığı ortaya çıktı

Almanya'da bir çocuğu trenin altına iterek ölümüne neden olan Eritre kökenli zanlının, psikolojik sorunları olduğu ve İsviçre polisi tarafından arandığı ortaya çıktı.

Alman Federal Polisi Frankfurt am Main tren garında bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Euronews.com'da Görüntüle