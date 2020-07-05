"Bir çivide sen çak, bir yuvada sen yap" projesiyle sokak hayvanlarına yuva Kırıkkale Yahşihan Belediyesince hazırlanan "Bir çivide sen çak, bir yuvada sen yap" projesiyle sokak köpeklerinin ve kedilerinin kışın kalabilecekleri yuvalar yapılıyor.

Kırıkkale Yahşihan Belediyesince hazırlanan "Bir çivide sen çak, bir yuvada sen yap" projesiyle sokak köpeklerinin ve kedilerinin kışın kalabilecekleri yuvalar yapılıyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gönüllüler ve birim müdürleriyle sokak hayvanları için yapılan proje etkinliğine katıldı.

Haftasonu mesaisinde yuva yapma etkinliğine destek veren Türkyılmaz, belediye başkanlığını kazandığında tebrik için çiçek yerine köpek ve kedi maması istediklerini anımsattı.

Hayvanlara yönelik projelerine devam ettiklerini anlatan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Burada sağ olsun 50'ye yakın gönüllü arkadaşla beraber Türkiye'nin her bir yerinden gelen arkadaşlarla karınca misaliyle kışa hazırlık yapıyoruz. Biliyorsunuz karınca ile ateş böceğinin hikayesini. Biz bugünden hazırlık yapıyoruz ki kışın sokak hayvanlarımız aç ve açıkta kalmasın. 1 keser, 1 çivi, 1 tahta en fazla 25 dakika sürüyor bir köpek kulübesini yapmak. Tüm hayvanseverlerden ricamız ellerinde bulundurdukları malzemelerle bölgelerinde bulunan hayvanlara birer proje yapsınlar. 50 gönüllümüzle hedefimiz bugün 150 yuva yapmak. Yaklaşık 300 tane can yoldaşımıza ev sahipliği yapıyoruz."

Belediye imkanlarıyla temin edilen malzemelerden yapılan kedi ve köpek yuvaları oluşturulan geçici barınağa gönderilecek.

Kaynak: AA