: Bir çiftlikte kalaşnikof ve hücum yelekleri ele geçirildi

26.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:52

Adana'da bir çiftliğe düzenelenen operasyonda iki kalaşnikof, iki hücum yeleği ve bir tabanca ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarısakal Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kalaşnikof saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında H.A'ya ait çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, buradaki aramalarda iki kalaşnikof ve bu silahlara ait 3'ü dolu 6 şarjör ve 83 fişek, iki hücum yeleği, iki balistik yelek ile bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler detaylı yaptıkları aramalarda ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 kilogram sentetik madde buldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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