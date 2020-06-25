Bir çiftçi kamu kurumlarının desteğiyle 55 dönüme lavanta bahçesi kurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir çiftçi kamu kurumlarının desteğiyle 55 dönüme lavanta bahçesi kurdu

Uşak'ta çiftçilikle uğraşan Haşim Deniz Öziş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinden aldığı hibe 55 bin fidan desteğiyle 55 dönümde lavanta bahçesi oluşturdu.

25.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:41

Uşak'ta çiftçilikle uğraşan Haşim Deniz Öziş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinden aldığı hibe 55 bin fidan desteğiyle 55 dönümde lavanta bahçesi oluşturdu.

Ulubey ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Haşim Deniz Öziş, lavanta bahçesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinden "Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 55 bin fidan desteği aldı.

Öziş, aldığı fidanları 55 dönümlük arazide yetiştirerek, "Lavanta Denizi" ismini verdiği bahçenin içerisine fotoğraf çekmek isteyenler için özel alanlar oluşturdu.

İçerisinde küçük bir dinlenme alanının da yer aldığı lavanta bahçesi, vatandaşların ilgi odağı olurken, Öziş, lavantanın yağını çıkarıp temizlik ürünleri de üretmeye başladı.

Uzun yıllardır çiftçilik yaptığını aktaran Öziş, lavanta bahçesinin bölgeye yeni bir çehre kazandıracağını ve bu yüzden böyle bir girişimde bulunduğunu ifade etti.

Lavanta bahçesinin de vatandaşlar tarafından da ilgi gördüğünü belirten Öziş, şunları söyledi:

"Lavantanın gücünün, renginin burada yeni bir çehre oluşturduğuna inanıyoruz. Biz bu sayede burada küçük kafeterya gibi bir şey yaptık. Gelen arkadaşlarımız için dinlenme yerleri var. Fotoğraf çekim alanlarımız var. Oldukça ilgi de görüyor. Biz endüstriyel olarak da yararlanmayı planlıyoruz. Evlerde hoş koku vermesi amacıyla temizlik ürünlerinde de kullanıyoruz. Uşak Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilçemizde distilasyon makineleri kurulacak. Bunların yatırımları yapıldı. Belki bundan sonra lavanta Ulubey ilçesinde ayrı bir sektör olacak. Her tarafımız lavanta kokacak. Yağlarını çıkarttık. Yüzey temizleyici ve sıvı sabunlarını da yaptık. Uşak'ın simgelerinden olan helvayla ilgili denemeler yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde lavantalı helvalar da olacak. Ulubey'i daha fazla tanıtacağız ve daha hoş olacağına inanıyorum."

Öziş, lavanta bahçesi için destek veren Uşak Valiliğine, Ulubey Kaymakamlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve İl Özel İdaresine teşekkür etti.

Bir çiftçi kamu kurumlarının desteğiyle 55 dönüme lavanta bahçesi kurdu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında Haber
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın İzmir Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: Bir çiftçi kamu kurumlarının desteğiyle 55 dönüme lavanta bahçesi kurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 13:57:28. #1.14#
title