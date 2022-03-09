'Bir Çerçeveye Sığan Emek' sergisi sağlık sektöründe çalışan kadınlara dikkat çekti

İSTANBUL (DHA) - Medicana Sağlık Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde önemli bir projeye imza attığını duyurdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açılan sergi, sağlıkta çalışan kadınların emeğine dikkat çekerek, insan yaşamı ve sağlığına titizlikle emek veren kadınları gözler önüne seriyor.

"Bir Çerçeveye Sığan Emek" sergisi 8-11 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Sivas, Samsun, Konya ve Bursa hastanelerinde ziyaretçilere sergileniyor. Serginin yanı sıra Sağlıkta ve kadına şiddete dikkat çeken ve sağlık çalışanlarının rol aldığı film, Medicana Sağlık Grubu'nun dijital alanlarında gösterime sunuluyor.

SERGİNİN BAŞ ROL OYUNCULARI KADIN VE GERÇEK SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Sergi, kadın sağlık çalışanlarının yaşatmak ve insan sağlığı için sahadaki mücadeleyi bir nebze olsun aktarabilmek ve dikkat çekmek için sergileniyor. Çekimini fotoğraf sanatçılarının üstlendiği sergide, Medicana Sağlık Grubu'nun tüm hastanelerinde ameliyathane başta olmak üzere sahada bizzat mücadele veren gerçek kadın sağlık çalışanları kadraja alındı. Doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli ve otelcilik hizmetlerinin aktif rol aldığı fotoğraflar 11 Mart gün sonuna kadar Medicana International İstanbul, Bahçelievler, Kadıköy, Ataşehir, Bursa, International Ankara, International Samsun, Konya, Sivas ve İzmir hastanelerinde sergilenecek.